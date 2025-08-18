DAX24.389 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Merck Aktie News: Merck am Mittag mit roten Vorzeichen

19.08.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 110,50 EUR abwärts.

Merck KGaA
110,50 EUR -0,60 EUR -0,54%
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 110,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.143 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 60,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 150,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
08:01Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
