Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 111,50 EUR.
Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 111,50 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 111,20 EUR. Bei 111,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.965 Merck-Aktien den Besitzer.
Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 58,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,69 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,00 EUR für die Merck-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,42 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
