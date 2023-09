Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 163,15 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 163,15 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.133 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,00 EUR für die Merck-Aktie.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5.302,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,76 EUR im Jahr 2023 aus.

