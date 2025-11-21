Merck Aktie News: Merck gibt am Mittag ab

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 110,25 EUR ab.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 110,25 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,30 EUR nach. Mit einem Wert von 109,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 48.688 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 154,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 11.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

