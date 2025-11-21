Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 111,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 111,80 EUR. Bei 111,80 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 109,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.059 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 27,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,93 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,33 EUR an.

Am 11.11.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck schließt US-Partnerschaft für Medikamenten-Entwicklung - Aktie in Rot

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse