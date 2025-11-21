Merck Aktie News: Merck tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 110,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 110,50 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,50 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 109,30 EUR. Bei 109,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 4.504 Aktien.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,87 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 141,33 EUR.

Am 11.11.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

