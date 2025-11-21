DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

Merck Aktie News: Merck tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

21.11.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 110,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
110,35 EUR 0,80 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 110,50 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,50 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 109,30 EUR. Bei 109,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 4.504 Aktien.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,87 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 141,33 EUR.

Am 11.11.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck schließt US-Partnerschaft für Medikamenten-Entwicklung - Aktie in Rot

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen