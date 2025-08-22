Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 111,10 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 111,10 EUR. Bei 110,90 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 112,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.955 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Mit Abgaben von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,34 EUR fest.

