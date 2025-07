Merck Aktie News: Merck am Mittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 111,35 EUR.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 111,35 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 112,05 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 110,90 EUR. Bei 111,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 38.948 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 37,09 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,00 EUR am 22.07.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,50 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,67 EUR an.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

