Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 639,66 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 642,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 631,91 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.280.150 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,47 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 479,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 816,67 USD.
Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,03 USD in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 23,65 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
