Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 700,17 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 703,23 USD zu. Mit einem Wert von 701,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528.244 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,81 Prozent. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 442,70 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,74 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 731,67 USD.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 25,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

