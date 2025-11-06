Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Microsoft

So bewegt sich Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 498,74 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 498,74 USD ab. Bei 495,81 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 505,70 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.659.895 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,28 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,55 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 634,00 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2026 wird am 04.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,02 USD je Microsoft-Aktie.

