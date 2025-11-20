Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Donnerstagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 479,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,6 Prozent auf 479,37 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 478,29 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 492,96 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.216.140 Stück gehandelt.
Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,07 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 634,00 USD.
Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent gesteigert.
Am 04.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 26,40 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen