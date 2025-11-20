Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 490,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 493,25 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 492,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.037.732 Microsoft-Aktien.
Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 13,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,23 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 634,00 USD aus.
Am 29.10.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,59 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 26,40 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen