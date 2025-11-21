DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.439 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Profil
Aktienkurs im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend auf rotem Terrain

21.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 475,44 USD ab.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 475,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 468,30 USD. Bei 478,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 5.567.433 Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 14,34 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 27,47 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,56 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 634,00 USD an.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,59 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,09 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
