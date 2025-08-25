DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
So bewegt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus

26.08.25 20:24 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 499,40 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
429,00 EUR -4,85 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 499,40 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 498,68 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 504,46 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.828.474 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,02 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 44,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,67 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 64,73 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,52 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
