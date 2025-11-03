DAX24.157 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Milliardendeal

BP-Aktie steigt: Verkauf von US-Beteiligungen an Sixth Street

03.11.25 09:43 Uhr
BP-Aktie legt zu: Milliardenverkauf von US-Beteiligungen an Sixth Street

BP will für einen Milliardenbetrag Beteiligungen an seinen US-Midstream-Vermögenswerten an den US-Investor Sixth Street verkaufen.

BP plc (British Petrol)
BP will für 1,5 Milliarden US-Dollar Beteiligungen an seinen US-Midstream-Vermögenswerten an den US-Investor Sixth Street verkaufen. Wie der britische Energiekonzern mitteilte, ist eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden.

BP teilte weiter mit, der Konzern werde Anteile an den Vermögenswerten verkaufen, die von seiner US-amerikanischen Onshore-Öl- und Gas-Sparte BPX in den Becken Permian und Eagle Ford betrieben werden. Die Vereinbarung umfasse etwa 1 Milliarde US-Dollar, die bei Unterzeichnung gezahlt werden. Der Restbetrag werde bis Jahresende erwartet, so BP.

Midstream-Vermögenswerte sind für den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von Öl und Gas verantwortlich, bevor diese die Endmärkte erreichen.

BP strebt derzeit Veräußerungen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar bis Ende 2027 an, um die Nettoverschuldung zu senken.

BPX wird Betreiber der Assets bleiben. Nach Abschluss der Transaktion wird laut Mitteilung der Anteil von BPX an den Permian-Midstream-Vermögenswerten von 100 Prozent auf 51 Prozent sinken. Die Beteiligung an den Eagle-Ford-Midstream-Vermögenswerten wird von 75 Prozent auf 25 Prozent fallen.

Die BP-Aktie gewinnt in London zeitweise 1,33 Prozent auf 4,48 GBP.

DJG/DJN/uxd/mgo

DOW JONES

