Milliardenschwerer Deal

Santander zahlt für Webster Financial-Übernahme zweistelligen Milliardenbetrag - Aktien reagieren uneinheitlich

04.02.26 09:35 Uhr
NYSE-Aktie Webster Financial mit Kurssprung, Santander verliert: Spanische Bank steigt mit zweistelligem Milliardenangebot ein | finanzen.net

Banco Santander kauft in einem milliardenschweren Deal in den USA zu und kauft die Holdinggesellschaft der Webster Bank.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,69 EUR 0,32 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Webster Financial Corp.
59,50 EUR 4,00 EUR 7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die spanische Bank mitteilte, übernimmt sie Webster Financial, die Holdinggesellschaft der Webster Bank. In der Transaktion, die aus Barmitteln und Aktien besteht, wird die Gesellschaft mit 12,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Gemäß Vereinbarung bekommen Webster-Aktionäre 48,75 Dollar in bar und 2,0548 US-Hinterlegungsscheine von Santander pro Webster-Aktie. Die Gesamtsumme von 75,59 Dollar je Aktie basiert auf den Schlusskursen von Montag und entspricht einer Prämie von 16 Prozent auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs.

Webster soll eine Einheit von Santander werden, die sich vollständig im Besitz der spanischen Bank befindet. Nach Abschluss der Transaktion wird Christiana Riley US-Chefin von Santander und CEO von Santander Holdings USA bleiben. Webster-CEO John Ciulla soll Chef der Santander Bank NA werden, in die alle Webster-Geschäfte integriert werden sollen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Im NYSE-Handel zeigte sich die Webster Financial-Aktie letztlich 9,02 Prozent höher bei 71,95 US-Dollar, nachbörslich geht es um 0,71 Prozent auf 72,46 US-Dollar nach oben. Die Santander-Aktie verliert unterdessen in Madrid zeitweise 3,39 Prozent auf 10,71 Euro.

Von Chris Wack

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Webster Financial und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

