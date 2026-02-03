DAX 24.754 -0,1%ESt50 6.003 +0,1%MSCI World 4.525 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.500 +0,8%Euro 1,1809 -0,1%Öl 67,65 -0,3%Gold 5.054 +2,2%
Top News
AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben!
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Santander Aktie

10,72 EUR +0,26 EUR +2,49 %
9,81 CHF -0,33 CHF -3,25 %
Marktkap. 162,12 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Jefferies & Company Inc.

Santander Buy

11:26 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,72 EUR 0,26 EUR 2,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Kauf von WBS sei der letzte Übernahme-Akt von Santander in absehbarer Zeit, schrieb Miruna Chirea am Dienstagabend. Die Entscheidung, mehr Kapital in den USA aufzuteilen, dürfte am Markt nicht ganz so locker aufgenommen werden, jedoch sei die Bewertung nicht allzu aggressiv. Das Kapital habe Santander nun fixiert, die Märkte in Großbritannien und den USA über Zukäufe adressiert und 80 Prozent der Bilanz bestehe aus harten Währungen. Daher bleibe es für Santander beim Kaufvotum./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
09:51 Santander Overweight Barclays Capital
09:46 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Milliardenschwerer Deal Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
Dow Jones Santander-Aktie unter Druck: Bank schließt 44 Filialen in Großbritannien
dpa-afx Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gesucht: Fed-Entscheid und Zahlenvorlagen treiben an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
MarketWatch Santander says $12 billion U.S. bank deal will cost less than 7 times earnings. The market isn’t buying it.
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
EN, TheGuardian Santander offers 98% mortgage for first-time buyers - with strict rules
Benzinga Earnings Preview For Banco Santander
Financial Times Santander launches 98% mortgage for first-time buyers
Benzinga Banco Santander Chile Earnings Review: Q4 Summary
Benzinga Earnings Summary: Banco Santander Chile Q4
