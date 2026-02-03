Santander Aktie
Marktkap. 162,12 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Kauf von WBS sei der letzte Übernahme-Akt von Santander in absehbarer Zeit, schrieb Miruna Chirea am Dienstagabend. Die Entscheidung, mehr Kapital in den USA aufzuteilen, dürfte am Markt nicht ganz so locker aufgenommen werden, jedoch sei die Bewertung nicht allzu aggressiv. Das Kapital habe Santander nun fixiert, die Märkte in Großbritannien und den USA über Zukäufe adressiert und 80 Prozent der Bilanz bestehe aus harten Währungen. Daher bleibe es für Santander beim Kaufvotum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,58 €
|Abst. Kursziel*:
11,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,12%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
