MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 368,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 368,20 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 364,40 EUR. Bei 368,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.702 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 47,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 406,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

