MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag ins Minus

07.08.25 09:24 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 378,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
381,00 EUR 1,70 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 378,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 378,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 379,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.913 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. 4,54 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 51,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,84 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 405,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

