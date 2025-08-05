MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 378,90 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 378,90 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 375,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 383,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.231 MTU Aero Engines-Aktien.
Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,13 Prozent.
Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 405,00 EUR an.
MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,05 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
MTU-Aktie um Nulllinie: MTU Aero Engines bekommt 2026 einen neuen Programmvorstand
MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|07.05.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen