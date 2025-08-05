MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit roter Tendenz

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 378,90 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 378,90 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 375,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 383,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.231 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,13 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 405,00 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,05 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie um Nulllinie: MTU Aero Engines bekommt 2026 einen neuen Programmvorstand

MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen