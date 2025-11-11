MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Mittag

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 368,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,2 Prozent auf 368,10 EUR. Bei 367,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 370,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 12.917 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 8,53 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 406,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

