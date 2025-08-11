MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 380,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 380,30 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 381,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 380,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.668 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,84 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 405,00 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

