MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 390,00 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 390,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 391,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 391,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.713 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 395,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Mit Abgaben von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,84 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 405,00 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

