Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Aktienentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

13.08.25 09:24 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 390,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
390,80 EUR 4,20 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 390,60 EUR. Bei 391,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 391,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.336 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,33 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,84 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 405,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 17,06 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

