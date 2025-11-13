MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 368,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 368,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 371,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 366,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.109 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 399,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,29 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 47,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 406,90 EUR an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

