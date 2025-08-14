MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 388,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 388,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 384,70 EUR. Bei 391,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 11.462 Stück.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,01 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 249,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,85 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 409,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,07 EUR je Aktie belaufen.

