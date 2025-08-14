MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

MTU Aero Engines im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 389,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 389,80 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 392,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 389,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 391,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.692 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 395,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,54 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 409,44 EUR angegeben.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen