DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
MTU Aero Engines im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

15.08.25 09:27 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 389,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
389,50 EUR 1,30 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 389,80 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 392,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 389,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 391,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.692 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 395,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,54 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 409,44 EUR angegeben.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.06.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
07.05.2025MTU Aero Engines HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen