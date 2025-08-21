MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Freitagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 380,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 380,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 380,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 380,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.482 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,02 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 52,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,85 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 409,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy