NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.997 Pkt. - Lufthansa-Aktie mit Abgaben

10.02.26 22:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,92 EUR -0,58 EUR -6,15%
Wacker Neuson SE
22,05 EUR -0,05 EUR -0,23%
DOW JONES--Mit Abgaben hat sich die Lufthansa-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa und Lufthansa Cargo aufgerufen. Hintergrund sind die bis dato ergebnislosen Verhandlungen über die betriebliche Altersversorgung der Lufthansa- und Lufthansa-Cargo-Piloten. Daneben wird auch das Kabinenpersonal am Donnerstag streiken, wie die Gewerkschaft UFO mitteilte. Zur Begründung verwies UFO darauf, dass es in den laufenden Manteltarifverhandlungen mit der Lufthansa weiterhin keine Bewegung bei zentralen Fragen der Arbeitsbedingungen gebe.

Die Gewerkschaft UFO hat zudem in Reaktion auf die öffentlich bekannt gegebene Schließung des Flugbetriebs der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline das betroffene Kabinenpersonal zu einem Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Die Lufthansa-Aktie gab um 3,6 Prozent nach.

Dagegen zeigten sich die Titel von Wacker Neuson kaum verändert, obwohl das Unternehmen die selbst gesteckten Ziele im vergangenen Jahr nur teilweise erreicht hat. Als Grund dafür nannte Wacker Neuson Einmaleffekte im vierten Quartal.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.997 24.988 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 16:30 ET (21:30 GMT)

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

