NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag im Aufwind

Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Intel-Aktie sackt ab: US-Präsident Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Für den NASDAQ 100 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,43 Prozent auf 23.414,50 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,722 Prozent auf 23.483,42 Punkte an der Kurstafel, nach 23.315,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.377,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.560,73 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22.685,57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2025, den Stand von 19.867,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17.867,37 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 23.589,37 Punkte. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin A (+ 13,99 Prozent auf 445,20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,03 Prozent auf 172,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,63 Prozent auf 405,00 USD), ON Semiconductor (+ 3,17 Prozent auf 48,47 USD) und Apple (+ 3,08 Prozent auf 219,81 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Fortinet (-24,94 Prozent auf 72,49 USD), Airbnb (-8,07 Prozent auf 119,97 USD), Warner Bros Discovery (-6,14 Prozent auf 12,01 USD), Atlassian (-6,00 Prozent auf 174,37 USD) und Zscaler (-5,90 Prozent auf 272,26 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16.170.274 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,725 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
08.07.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
