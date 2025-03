Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Freitagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 111,50 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 111,50 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 111,80 EUR zu. Bei 111,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.158 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 20.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

