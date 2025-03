Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittag nach

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 114,20 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 114,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.792 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,56 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 107,22 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

