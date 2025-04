Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag kaum verändert

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 109,70 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 109,70 EUR. Bei 109,80 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 107,50 EUR. Bei 108,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.319 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 14,40 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,55 EUR am 03.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,623 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,89 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,89 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,58 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

