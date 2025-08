Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 71,21 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 71,21 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 71,29 CHF zu. Bei 70,42 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.662.648 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,80 Prozent. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,71 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,35 CHF je Nestlé-Aktie.

