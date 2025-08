Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 71,27 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 71,27 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 71,43 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,42 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2.158.852 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 28,69 Prozent wieder erreichen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,71 CHF für die Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

