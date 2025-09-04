Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 75,22 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 75,22 CHF nach. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 75,17 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,06 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 827.002 Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 7,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,31 CHF je Nestlé-Aktie an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

