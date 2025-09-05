Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 74,69 CHF.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 74,69 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 74,49 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 951.089 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,41 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

