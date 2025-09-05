DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 74,69 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,75 CHF -0,66 CHF -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 74,69 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 74,49 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 951.089 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,41 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen