Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

11.08.25 16:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,99 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,99 CHF -0,11 CHF -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 71,99 CHF nach. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,89 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,42 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 851.741 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 12.02.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

