Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

13.08.25 16:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,92 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,15 CHF 0,46 CHF 0,64%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,92 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 72,03 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,70 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 575.431 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 27,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,81 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

