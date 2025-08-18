Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 73,33 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,38 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 615.398 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,08 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,90 CHF an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

