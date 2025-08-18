DAX24.435 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow44.993 +0,2%Nas21.409 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,12 -0,5%Gold3.326 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Dienstagnachmittag zu

19.08.25 16:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
73,54 CHF 1,33 CHF 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 73,33 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,38 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 615.398 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,08 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,90 CHF an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt

