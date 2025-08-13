Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 75,89 CHF. Bei 75,89 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,89 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.847.741 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,90 CHF.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

