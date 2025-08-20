DAX24.180 -0,4%ESt505.440 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,22 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit Abschlägen

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 75,76 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,66 CHF -0,48 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 75,76 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 75,56 CHF. Bei 76,14 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 556.568 Aktien.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,73 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,90 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

