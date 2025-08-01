Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Nestlé im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 75,81 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr bei 75,81 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 76,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 75,79 CHF. Bei 75,82 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 264.937 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 7,80 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,90 CHF für die Nestlé-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

