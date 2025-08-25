Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 74,47 CHF.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,47 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 74,21 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,34 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 95.108 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 6,14 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,90 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht