Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 1.159,58 USD.

Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.159,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.165,09 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.153,09 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.163,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 150.721 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 588,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 7,19 USD gegenüber 4,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,26 USD je Netflix-Aktie.

