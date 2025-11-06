DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.192 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

06.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 1.087,54 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
947,20 EUR -6,20 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 1.087,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 1.085,86 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.095,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522.653 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 757,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 30,31 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,78 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

