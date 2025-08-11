DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Netflix im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

12.08.25 16:09 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 1.209,04 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.058,00 EUR 9,80 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1.209,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.208,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.225,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.513 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 627,07 USD. Abschläge von 48,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

