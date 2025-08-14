Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.232,08 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 1.232,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 1.245,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.235,40 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 210.598 Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 8,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2024 Kursverluste bis auf 659,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 46,44 Prozent wieder erreichen.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Abflauendes Wachstum bei Streamingdiensten

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht