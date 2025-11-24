DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Kurs der Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 103,90 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
90,95 EUR 0,11 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 103,90 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 103,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,27 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.407.239 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 134,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 82,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,239 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.057,33 USD.

Am 21.10.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

